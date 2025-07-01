Yakut'un cenazesinin önümüzdeki günlerde memleketi Diyarbakır'a getirileceği öğrenildi.

Hakkında organize suç örgütü yöneticiliğinden arama kararı bulunan "Delilerin Delisi" adıyla yayınladığı videolarla gündeme gelmişti.

Konuyla ilgili bir paylaşım yapan gazeteci Yavuz Değirmenci, Yakut'un ölümünün "normal bir ölüme benzemediğini" ileri sürdü ve suikast şüphesiyle soruşturulması gerektiğini savundu.

Muhammed Yakut, 2023 yılında YouTube üzerinden yayınladığı videolarla gündeme gelmiş, özellikle siyaset ve iş dünyasına dair ortaya attığı iddialarla kamuoyunun dikkatini çekmiştir. Diyarbakır doğumlu olan Yakut’un, 6 Nisan 2023 tarihinde Kapıkule Sınır Kapısı’ndan yurt dışına çıktığı ve Almanya’ya yerleştiği bilinmektedir. Aynı yılın Eylül ayında ise İspanya’da kırmızı bültenle gözaltına alınmış, ancak kısa bir süre sonra serbest bırakılmıştır.