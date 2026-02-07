Grupta geride kalan 23 hafta sonunda 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak topladığı 42 puanla dördüncü sırada yer alan Sultan Su İnegölspor, bu maçlarda 45 gol atma başarısı gösterirken kalesinde ise 26 gol gördü. Muğlaspor deplasman maçı öncesinde bugüne kadar konuk olduğu 11 maçta 6 galibiyet ve 3 beraberlik çıkarmayı başaran Bordo Beyazlılar, sadece 3 maçta yenildi.

Deplasman karnesi oldukça iyi olan Sultan Su İnegölspor, şampiyonlukta iddialı olan Muğlaspor’dan puan ya da puanlar almaya çalışacak. Teknik Direktör İsmail Güldüren oyuncularına güveniyor. Başarılı teknik adam, daha önce zorlu maçlardan puan çıkarmayı başaran ekibinin yine güçlü bir oyunla istediğini alacağını düşünüyor.

MUĞLASPOR NASIL BİR TAKIM?

Bu sezon transfere ciddi bir bütçe ayıran Muğlaspor’un kadro değeri Sultan Su İnegölspor’un 5 kat üzerinde.

Bu sezon 22 maç oynayan ekip bu maçlarda 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik bir performans ortaya koydu. Attığı 35 gole karşılık kalesinde 12 gol gören Muğlaspor, topladığı 50 puanla grupta 2. sırada yer alıyor. Bay haftasını geçtiği için grubun gizli lideri konumunda olan ekip, gol yollarında play-off hattında yer alan takımlara oranla daha başarısız görünse de defans hattında ise “Çanakkale Geçilmez”i oynuyor. Ligin en az gol yiyen takımı olan ekip, şu ana kadar kalesinde maç başına 0.5 gol gördü.

13 maçtır yenilgi yüzü görmeyen ve 4 maçını kayıpsız geçen Muğlaspor şu an grubun en formda ekibi olarak göze çarpıyor. Ekip son 3 maçını ise 2-1’lik skorlarla kazandı. Takımda 29 yaşındaki forvet oyuncusu Yasin Abdioğlu bu sezon kaydettiği 13 golle gol krallığında yarışıyor. 6 golü bulunan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Cemal Kızılateş’te takımının zirveye gelmesinde önemli bir rol üstlendi.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Nesine 2. Lig Beyaz Grup 24. Hafta mücadelesinde Muğlaspor-Sultan Su İnegölspor arasındaki karşılaşma 8 Şubat Pazar günü saat 15.00’de Atatürk Stadyumunda oynanacak. Maç Sıfır TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.