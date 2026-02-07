Sakarya'nın Hendek ilçesinde polis ekiplerince durdurulan minibüsün kasasında 20 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 2 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda Hendek ilçesinde durdurulan minibüsün kasasında 19 Afganistan uyruklu ve 1 Pakistan uyruklu şahıs yakalanarak deport edildi. Hususa ilişkin gözaltına alınan M.E.K.(25) ve B.K.(25) isimli şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi, kullanılan araca 23 bin 216 lira idari para ve trafikten men cezası uygulandı.