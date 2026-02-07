Kaza saat 16.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün girişinde meydana geldi.

Sürücü Nizamettin E.(56) 11 ACH 473 plakalı minibüsünü karayolunun kenarında park etti. Karşıdaki fırından ekmek almak için aracından inen sürücüye, aynı yöne seyreden sürücü Mesut Ç.(40) Yönetimindeki 16 AC 5902 plakalı minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen adam yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.