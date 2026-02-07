İstanbul Fatih'te dün akşam saatlerinde gerçekleşen silahlı banka soygunu anına ilişkin güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı. Güvenlikçiyi etkisiz hale getiren silahlı ve yüzü cerrahi maskeli şahıs daha sonra parayı alarak bankadan uzaklaştı.

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Hacı Kadın Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir banka şubesinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre elinde silah ve yüzünde cerrahi maske bulunan bir şahıs bankaya girdikten sonra çalışanları tehdit eden şahıs daha sonra güvenliği etkisiz hale getirdi. Bir miktar parayı alarak bankadan dışarı çıkarken o esnada bir başka vatandaşa çarpan soyguncu, paranın bir kısmını yere düşürmüştü. Şahıs elinde kalan paralarla kaçmaya devam etmişti.

Soygun anı kamerada

Dün akşam saatlerinde meydana gelen soygun anının güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı. Görüntülerde yüzü cerrahi maskeli bir şahıs elinde silahla banka içerisinde bulunan güvenliği etkisiz hale getirerek silahını aldığı, daha sonra gişeye poşet fırlattığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise şahıs daha sonra poşeti de alarak hızlıca bankadan ayrıldığı görülüyor.