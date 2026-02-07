Adana’nın Kozan ilçesinde "Deprem Gerçeğiyle Yaşamak" paneli düzenlendi. Marmara depremine ilişkin önemli uyarılarda bulunan Prof. Dr. Süleyman Pampal, "7’ye yakın büyüklükte bir depremi İstanbul maalesef yaşayacak. Bu fay kırılacak ve süreç tamamlanmış olacak. İstanbul’un deprem tehlikesi oldukça yüksek ve yakın. Çünkü tekrarlanma süresi dolmuş görünüyor" dedi.

"Kırılmamış fay parçası var"

İstanbul için en büyük riskin Marmara Denizi içindeki kırılmamış segment olduğuna dikkat çeken Pampal, "İstanbul’la ilgili baştan itibaren benim görüşüm şu. Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzey kolu, İstanbul’un Avrupa yakasının güneyinden, kıyıya paralel şekilde Silivri açıklarından Tekirdağ ve Ganos’a kadar uzanır. 1912’de Ganos Fayı kırıldı ve 7,3’lük deprem üretti. Sonra doğuya doğru kırılmalar devam etti. 2009 ve 2011’de 5,5 ve 5,9’luk depremler oldu. 23 Nisan 2024’te 6,2’lik deprem İstanbul’a iyice yaklaştı. 1766’da İstanbul’u yıkan iki deprem de bu fay üzerinde gerçekleşti. Bu fayın doğuya doğru, Büyükçekmece açıklarından Eminönü’ne kadar olan kesiminde kırılmamış bir parça var. Bu yaklaşık 30–35 kilometre civarında. Deniz altında olduğu için net konuşamıyoruz ama bu parça kırılmadı ve kırılacak" şeklinde konuştu.

"7’ye yakın büyüklükte deprem"

İstanbul’da deprem beklediğini 1 yıl önce açıkladığını aktaran Pampal, "Ben 23 Nisan’dan sonra 6,5–7,0 arasında bir deprem daha olacak demiştim. Aynı fikirdeyim. 7’ye yakın büyüklükte bir depremi İstanbul maalesef yaşayacak. Bu fay kırılacak ve süreç tamamlanmış olacak. Son yıllarda Amerika’da, New York Times’a kadar konu oldu. Nature dergisinde bilimsel makaleler yayımlandı. İstanbul’un deprem tehlikesi oldukça yüksek ve yakın. Çünkü tekrarlanma süresi dolmuş görünüyor" diyerek sözlerini sürdürdü.

Güney kol için de uyarı

Sadece kuzey kolun değil, güney kolun da risk taşıdığının altını çizen Pampal; "Kuzey Anadolu Fayı’nın güney kolu üzerinde de yıkıcı deprem beklentisi var. İznik–Gemlik–Pamukova arasında uzanan fay, 1065’ten sonra kırılmamış. 1065’te 7 büyüklüğünde deprem üretmiş ve İznik’in bir kısmını sular altına gömmüş. Bu fayın 7–7,5 arası deprem üretme potansiyeli var. Kırılması hâlinde İstanbul’u, Bursa’yı, İznik’i ve Orhangazi’yi etkileyecektir. Marmara depremleri maalesef bekleniyor, tehlike yüksek. Riskleri azaltmaktan başka çare yok" diyerek sözlerini tamamladı.