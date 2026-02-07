İstanbul'dan Adana'ya uyuşturucu madde sevk edeceği tespit edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Yapılan aramalarda 1 kilogram kokain ele geçirildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde İstanbul'dan Adana'ya uyuşturucu madde sevk edecekleri tespit edilen, S. D. (48), M. K. (38), M. U. (62) ve K. K. (33) isimli şahıslar yakalandı. Yapılan aramalarda, 1 kilo kokain maddesi başta olmak üzere, 11,86 gram skunk, 1,76 gram tütünle karışık esrar maddesi ile uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 4 adet cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden S.D.'nin kasten yaralama suçundan 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.U. ve K.K., emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, S.D. ve M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.