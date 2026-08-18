Chobani Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 18 Ağustos 2026 Salı günü (Bugün) TSİ 22.00'da başlayacak. Sven Jablonski'nin düdük çalacağı Fenerbahçe-Lyon maçı TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, Kante, Greenwood, Asensio, Kerem, Talisca.

Lyon: Greif, Maitland-Niles, Kluivert, Niakhate, Abner, Morton, Tessmann, Tolisso, Nuamah, Fofana, Openda.

Lyon'la 6. kez karşı karşıya

Bugüne kadar Fransız ekipleriyle 25 kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe, bu maçların 5'ini Olimpik Lyon'la oynadı. 2001-2002 ve 2004-2005 sezonlarında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Olimpik Lyon'la aynı grupta mücadele eden sarı-lacivertliler, rakibiyle oynadığı 4 maçta da mağlup oldu. İki ekip son olarak 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geldi ve İstanbul'daki mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe ile Olimpik Lyon arasında oynanan 5 maçta sarı-lacivertliler 4 kez gol sevinci yaşarken Olimpik Lyon ise 11 gol kaydetti.