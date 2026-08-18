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Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 54 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Ergin M.’nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Mahmudiye Mahallesi Yağcı Ahmet Sokak’ta bulunan tek katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ergin M. gece saatlerinde uykuya daldı. Öğle saatlerinde eve gelen kardeşi, Ergin M.’yi hareketsiz halde bulunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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