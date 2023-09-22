Deniz ve havuzda hastalıklardan korunma yöntemleri, özellikle bahar ve yaz aylarında toplu halde veya bireysel olarak kullanılan sularda, serinlemek amacıyla girilen deniz veya havuzlarda daha çok önem taşıyan bir konudur.

Deniz veya havuzlarda, belirli dönemlerde çeşitli nedenlerden ötürü kimyasal bazlı maddeler yer alabilir. Bu tür maddeler vücudun uzun süre temasının yanı sıra anında teması sonucunda bile zarar verebilir. Ayrıca suda dolaşan birçok bakteri veya mikrop, suyun yutulması nedeniyle vücuda kolaylıkla alınabilir. Bu yüzden yaz aylarında deniz veya havuz hastalıkları olarak adlandırılabilecek birçok hastalıkla karşı karşıya kalınır. Bu hastalıkların önüne geçebilmek adına birtakım korunma yöntemleri söz konusudur.

Deniz ve havuzda hastalıklardan korunma yöntemleri üzerinde dururken, bu hastalıkların suyun buharlaşması nedeniyle solunum yolu vasıtasıyla bulaşabileceğini de unutmamak gerekir. Bu yüzden deniz veya havuz gibi serinlemek adına kullanılan, özel olmayan sularda mutlaka çeşitli korunma yöntemleriyle, kişinin kendini veya ailesini muhafaza etmesi gerekir.