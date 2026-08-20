Aile ve Gençlik Fonu kapsamında yeni evlenecek çiftlere sunulan faizsiz evlilik kredisinin şartlarında değişikliğe gidildi ve destekten yararlanma kapsamı genişletildi.

Yeni düzenlemeye göre çiftlere yaş kriterine bağlı olarak 250 bin liraya kadar, 48 ay vadeli finansman desteği sağlanacak. Başvurularda dikkate alınan gelir sınırı brüt asgari ücretin 2,5 katına çıkarılırken, geri ödeme döneminde çocuk sahibi olan çiftlere taksit erteleme, ikinci çocukta ise borcun tamamen silinmesi imkânı tanındı.

İLK ŞART YAŞ SINIRI

2026 yılı itibarıyla yenilenen uygulamada, faizsiz evlilik kredisi tutarı çiftlerin yaşına göre belirleniyor. Her iki eş adayının da 18-25 yaş aralığında olması durumunda 250 bin lira destek sağlanırken, eşlerden en az birinin 26-29 yaş arasında bulunması halinde kredi tutarı 200 bin lira olarak uygulanıyor.

2 YIL GERİ ÖDEMESİZ SONRASI 24 AY TAKSİT

Toplamda 48 ay vade ile sunulan bu kredinin en dikkat çekici özelliklerinden biri olan ödeme kolaylığı, ilk iki yıl boyunca hiçbir geri ödeme talep edilmemesiyle başlıyor. Kalan borç, 24 aylık ödemesiz dönemin ardından gelen 24 ay içerisinde taksitlendiriliyor. Başvuru süreci tamamen dijital ortamda gerçekleşiyor. Nikâhın kıyılması ve evlilik beyanının yapılmasını takip eden dönemde kredi doğrudan başvuru sahibinin adresine aktarılıyor. Destek için bakanlığın şartı, çiftlerin nikâh öncesinde düzenlenen eğitim programına katılması.

ÇOCUK OLURSA BORÇ TAMAMEN SİLİNİYOR

Yeni düzenlemede dikkat çeken desteklerden biri de çocuk sahibi olan çiftlere yönelik kolaylıklar oldu. Geri ödeme dönemi içinde dünyaya gelen her çocuk için kredi taksitleri 12 ay süreyle ertelenebilecek. Çiftlerin ikinci çocuklarının dünyaya gelmesi halinde ise kalan kredi borcunun tamamı hibe kapsamında silinecek. Söz konusu destekten çiftler yalnızca bir kez yararlanabilecek.