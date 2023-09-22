Yüz tanıma sistemi, 21. yüzyılın başlarında makine öğrenimi ve yapay zeka döneminde yapılan spesifik teknolojilere ve algoritmalara açıkça bağlıdır. Özellikle en yeni yüz tanıma programları, evrişimli sinir ağı (CNN) adı verilen bir sinir ağına sahiptir. Sistem bir görüntünün karmaşık analizini yapmak ve hatta gelişmiş analiz yoluyla insanları, hayvanları, nesneleri veya ayarları tanımlamak için birbirini izleyen aşamalardan oluşur. Diğer algoritma çalışmalarını ardışık aşamalarda kullanır.

Evrişimli bir sinir ağı işini nasıl yapar?

CNN’deki birincil işlevlerden biri özellik algılamadır. Ayrıntılı algoritmalar kullanarak program renk kaydırması ve grup piksellerinin yerel analizi yoluyla örneğin insan yüzünde, burunlar, kulaklar, gözler vb. alanlarında kullanılır. Aynı yüz tanıma sinir ağlarını genellikle gözlerden saç çizgisine, kulaktan buruna oran veya yüz tanımaya yardımcı olabilecek diğer stok yüz gibi oranlardan faydalanır. ML programı, mevcut verileri ve ekstrapolasyon ilkelerini kullanarak bireyin nasıl tanımlanacağını öğrenmek için her yüzün benzersizliğini kullanabilir.

Uzmanlar, bir CNN’nin katmanlarını görüntü üzerinde “Sherlock Holmes dedektif çalışması” olarak nitelendiriyor. Bu araştırma çalışmasının diğer yönleri, makine öğrenme programının işe yaramaz verileri atarken en alakalı bilgileri sakladığı maksimum havuzlamayı ve bazen ağ içinde bir “aktivasyon fonksiyonu” olarak tanımlanan ReLu gibi doğrusal olmayan patern tanıma algoritmasını içerir. Art arda gelen kıvrım ve ReLu havuzlama turları birleşik etki yaratır. Striding ve padding gibi teknikler, programın bir görüntünün topografisini yöntemlerini mükemmelleştirmek için “taramasına” olanak tanır. Bu yüzden kazanan teknoloji ile yüz tanıma motoru, belirli bir bireyin yüzünü bir kalabalığın içinde nasıl tanıyacağını öğrenmede şaşırtıcı derecede usta olabilir.

Endişeleri neler?

Öncelikle gelişmiş yüz tanıma programları için eğitim setlerini bir araya getirmek için bol miktarda kamu Internet görüntüsü kullanan şirketler. Kolluk kuvvetleri de dahil olmak üzere bazı müşterilerinden, Türkiye yasa koyucularından, tüketici savunucularından ve genel olarak vatandaşlarda dirençle karşı karşıyadır. Başka bir deyişle, insanlar bu teknolojilerin dijital fotoğraflardan tanımlanması için çalışmalarına izin vermekten her zaman rahat değildirler. Bağlam ve geçerli gizlilik yasası da önemlidir. Üst düzey yenilikçiler ve endüstri uzmanları tarafından teşvik edilen fikri, belirli bir şekilde yüz tanıma sistemi için geçerlidir.