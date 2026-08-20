Real Madrid ve Brezilya Milli Takımı’nın efsane futbolcularından Roberto Carlos’un Müslüman olduğu iddiaları, Brezilya’da bir din görevlisinin yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme geldi. Carlos’un Müslüman bir kadınla evlenmesi ve düğün töreninde İslami geleneklere yer verilmesi de bu iddiaların sosyal medyada hızla yayılmasına yol açtı.

CARLOS İDDİALARI YALANLADI

Hakkındaki iddialara açıklık getiren Roberto Carlos, İslam dinine büyük saygı duyduğunu ancak Müslüman olmadığını ifade etti. Roberto Carlos, Suudi Arabistan basınından Okaz gazetesine yaptığı özel açıklamada, “Eşimi namaz kılarken görmek harika ancak Müslüman olduğum yönündeki söylentiler doğru değil” diye konuştu.

“İSLAM'A BÜYÜK SAYGI DUYUYORUM”

Böylece dünya çapında ses getiren “Roberto Carlos Müslüman oldu” iddiası, futbolcunun kendi açıklamasıyla yalanlanmış oldu. Carlos, eşinin inancına saygı duyduğunu ve İslam'a karşı olumlu yaklaşımını sürdürdüğünü de ifade etti.