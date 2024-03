CHP Belediye Başkan Adayı Ali Doğan, seçim çalışmaları kapsamında Metal Sanayi esnafını, Halhalca mahallesini ve AVM bölgesinde kafeleri ziyaret etti.



CHP İlçe Başkanı Zemci Şahin, meclis üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte CHP Belediye Başkan Adayı Ali Doğan, dün üç noktada seçim çalışması yaptı. Metal sanayi esnafını, Halhalca mahallesini ve AVM bölgesinde kafeleri ziyaret eden Doğan, destek istedi.

Halhalca mahallesinde köy kahvesinde köy sakinlerine konuşan Doğan şunları söyledi;

“Köyler bizim can damarlarımızdan bir tanesidir. Tüm ülkenin, tüm şehrin temel gıda ihtiyacının büyük bölümü köylerde üretilmekte ve yetiştirilmektedir. Sağlıklı temel beslenmemizin kaynağı köylerdir. Bu anlamda üreten ve yetiştiren köylerimize ve köylülerimize sahip çıkmamız, desteklememiz gerekir. Siz değerli çiftçi kardeşlerimiz içinde projelerimiz var. Köyleri kalkındırma projelerimizle sizlere tohum, fidan, danışmanlık gibi her türlü maddi desteği sunacağız. Köy kalkınırsa şehir de kalkınır. Atatürk’ün dediği gibi “Köylü milletin efendisidir.” Bizde köylülerimize her anlamda hak ettikleri değeri vermek istiyoruz” dedi.