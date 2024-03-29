CHP İnegöl Belediye Başkan adayı Ali Doğan, seçim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Doğugücü Spor kulübünü ziyaret eden Doğan, “Yatırımlarımızı günü birlik değil, günü kurtarmaya yönelik değil geleceğe yönelik olarak planladık” dedi.



CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, CHP İlçe Başkanı Zemci Şahin, İnegöl Belediye Başkan Adayı Ali Doğan, belediye meclis üyeleri adayları ve yönetim kurulu üyeleri ile İnegöl Posoflular Derneği, Akia Otobüs fabrikası, Kurşunlu Mahallesi, Huzur Mahallesi ve Şehitler Mahallesi ziyaretlerinde bulundular.



İnegöl CHP heyeti sonrasında Doğugücü Spor kulübünü ziyaret etti. Ziyarette konuşan Ali Doğan, “Amatör kulüplerimiz gençlerinizin geleceğine doğru yön vermeye vesile olmaktadırlar. Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için sporun her türlüsünü destekleyeceğiz. Gençlerimizi uyuşturucu batağında kurtarmak bizlerin asli görevi olmalıdır. Bu anlamda spor kulüplerimiz büyük bir misyon üstlenmiş durumdalardır. Spor kulüplerimizin de sorunları olduğunu biliyorum. Milletim bana yetki vermesi durumunda amatör spor kulüplerini her anlamda destekleyeceğim. Onlara düzenli kaynaklar sağlayan organizasyonlar yapacağım. Ayrıca projelerimiz arasında var olan, İnegölspor’a düzenli kaynak sağlayacak altında işyerlerinin de olduğu kompleks inşa edeceğiz. Yatırımlarımızı günü birlik değil, günü kurtarmaya yönelik değil geleceğe yönelik olarak planladık. Hiçbir CHP Belediye Başkanı veya adayı günü kurtarmaya yönelik plan yapmaz. Sosyal belediyeciliğin temelinde ileri görüşlü olmak vardır” dedi.