Köy çalışma grubu Akbaşlar köyünü ziyaret ederken, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu’nun katılımıyla gündüz Alanyurt Salı pazarı gezildi. Akşam ise Yenice kasabası ziyaret edildi. Yenice’de Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Belediye Başkanı Adayı Ali Doğan yoğun bir ilgiyle karşılandı. CHP ekibi mahalle ve kahvehaneleri gezdi. Belediye Başkan Adayı Doğan İnegöl’e yeni müjdeler verdi.

Doğan, “Yaşanabilir bir İnegöl için kolları sıvadık. Bursa’yı ve İnegöl’ü yönetmek için projelerimizle meclis üyelerimizle hazırız. Milletimiz bize yetki vermesi durumunda Bursa’da ve İnegöl’de bu kötü yönetimden kurtulacak. Siz güzel insanlarımız bu kötü yönetimi hak etmiyorsunuz. Bizler Bursa’da ve İnegöl’de sizleri bu kötü yönetimden kurtaracağız. Buradan söylüyorum; su faturalarında ev ve iş yerlerinde yüzde 25 indirim yapacağız. Halkımıza ucuz su uygulaması yapacağız. Kaynakları doğru kullanarak her şeyi yapmak mümkün. İsrafı kaldırarak yerinde ve uygun yatırımlar yapacağız. Halkın parasını boşa değil, halka harcayacağız” dedi.

Kaynak: Haber merkezi