Genç yeteneklere henüz öğrenciyken çalışma deneyimi sunan Tüpraş, Nextremers programı ile yeni yetenekleri keşfetmeye devam ederken, geleceği üniversiteli ve yeni mezun gençlerle birlikte tasarlıyor. Gençlerin kişisel gelişimini destekleyerek, profesyonel iş hayatına hazırlanma imkânı sağlayan Tüpraş Nextremers’a başvurular 30 Nisan tarihine kadar gerçekleştirilebiliyor.

Üniversite öğrencilerinin ve genç profesyonellerin kişisel gelişimini destekleyerek, bir iş ortamında çalışma deneyimi sunan Nextremers programı, 5’inci yılında da yeni yeteneklerle buluşmayı bekliyor. Bugüne kadar 215 genç yeteneğin dahil olduğu Nextremers’a başvurular Tüpraş Genel Müdürlüğü ile İzmit, İzmir, Kırıkkale ve Batman rafinerileri için 30 Nisan tarihine kadar devam edecek.

Üretim, Bakım, Ar-Ge, Veri Analitiği, İnovasyon ve Girişimcilik, Stratejik Planlama, Mali İşler, Kurumsal İletişim ve İnsan Kaynakları gibi birbirinden farklı fonksiyonlar için proje öğrencilerini ve genç profesyonelleri sürece dahil etmek isteyen şirket, başvuruları ‘Kariyer’ sosyal medya hesaplarında yayımlanan ilan ve başvuru bağlantıları üzerinden almaya başladı.

Üniversitelerin lisans 4’üncü sınıf ve yüksek lisans öğrencileri ile yeni mezunlara yönelik olarak tasarlanan program, öğrencilerin mezuniyetlerinden önce profesyonel çalışma hayatını deneyimlemelerini sağlıyor. Bu deneyimler sayesinde potansiyellerini ortaya çıkarmaya hazır olan gençler, kazandığı sorumluluk bilinci ve inisiyatiflerle yetkinlik alanını geliştirmeyi sürdürüyor. Gençler, mesleki ve teknik gelişimlerini devam ettirirken, bugünden geleceğe hazırlanabilmek için de önemli bir avantaj elde ediyor.

Şirket, uzun süreli genç yetenek programı olan Nextremers programının haricinde, yaz döneminde geçerli olan kısa dönem staj uygulamasına da devam ediyor. Kısa dönemli staj programı başvurularının Nisan ayı içerisinde ayrıca açılması planlanıyor.

“Nextremers programı ile genç profesyoneller ve adaylar kariyerlerinin ilk adımını Türkiye’nin en büyük sanayi şirketinde atma fırsatı elde ediyor”

Nextremers programı hakkında açıklamalarda bulunan Tüpraş İnsan Kaynakları’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Önder Korkmaz, genç yeteneklere öğrencilik yıllarında çalışma ortamı deneyimi sunduklarını belirterek, “2019’da uygulamaya alınan Tüpraş’ın Genç Yetenek Programı Nextremers ile aramıza katılan proje öğrencilerimiz mezuniyetleri öncesinde Tüpraş’ta iş ve rafineri hayatını yakından tanımaya başlıyor. Genç profesyoneller ve adaylar böylece kariyerlerinin ilk adımını Türkiye’nin en büyük sanayi şirketinde atma fırsatı elde ediyor. Program süresince ileri teknolojilerin kullanıldığı yenilikçi bir çalışma ortamı sağlıyor, önemli projelerde gençlere sorumluluk vererek profesyonel iş hayatını deneyimleme fırsatı sunuyoruz. Her bir çalışma arkadaşımızın kişisel ve mesleki donanımlarına katkı sağlayacak eğitimlerle, Sosyal Etkinlik Kulüplerimizle ve gönüllülük çalışmalarımızla hem gelişimlerini hem de sosyalleşmelerini destekliyoruz” dedi.

“Nextremers programına beş yılda 215 genç yetenek katıldı, 63’ü Tüpraşlı oldu”

Korkmaz sözlerine şöyle devam etti: “Bugüne dek genç yetenekler, katıldıkları gelişim programlarının yanı sıra, yer aldıkları projelerle de takım çalışması, iş birliği, fikir geliştirme ve iş süreçlerine katkı sağlayarak sorumluluk aldılar. Yaklaşık 11 ay süren Nextremers programı kapsamında 2023 döneminde şirkette 58 Nextremers katılımcısı görev aldı. Son beş yılda ise 215 genç yetenek aramıza katılırken 63 öğrencimiz Tüpraşlı oldu. Birçok departmanda genç yeteneklere istihdam sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yılki yeni yetenekleri keşif sürecimizde de geleceğin Tüpraşlılarını arıyoruz. Öğrenme çevikliği, veri odaklılığı ve dijital okuryazarlığı yüksek tüm 4. sınıf üniversite öğrencilerini ve yeni mezun genç profesyonelleri bekliyoruz. Yaz döneminde 60 üniversite öğrencisini daha Nextremers proje öğrencisi olarak şirketimize kazandırmayı hedefliyoruz”

“Nextremers katılımcıları Tüpraş ailesinin bir parçası oluyor”

Nextremers katılımcılarının şirket ailesinin bir parçası olduğuna vurgu yapan Korkmaz, şunları ifade etti: “Genç yetenekler, şirketimize geldiklerinde farklı bölümlerle ortak ilerleyen, inovasyon, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik ve rafineri teknik projelerinde yer alma fırsatı buluyor. Öğrenciler, inovasyon kurum içi girişimcilik ekiplerine dahil olarak fikirlerini üst yönetime sunma şansına da sahip oluyor. Dijital dönüşüm projeleri kapsamında veri analitiği ekiplerimizle çalışmalar gerçekleştiriyor, sürdürülebilir iş fikirleri üretirken geleceğin yetkinlikleriyle tanışıyor. Ayrıca Genel Müdürlük ve rafinerilerimizde teknik departmanlarda çalışarak, önemli teknik kazanımlar sağlıyorlar.”

Nextremers’ın, Tüpraş’ın uzun süreli genç yetenek programı olduğunu vurgulayan Korkmaz, yaz döneminde gerçekleşecek kısa dönem staj programı hakkında da bilgi vererek kısa dönem staj programı başvurularının Nisan ayı içerisinde ayrıca açılacağını ifade etti.

Stajın ötesinde bir çalışma deneyimi sunuluyor

Öğrencilere gelecekte mutlu çalışabilecekleri bir iş yeri, sektör ve iş alanı deneyimi yaşatmak için uygulamaya alınan Nextremers, staj deneyiminin ötesinde bir çalışma deneyimi sunmayı amaçlıyor. Üniversite öğrencileri yaz aylarında tam zamanlı, okul döneminde ise haftanın en az 3 günü şirkete gelerek profesyonel iş ortamını tecrübe ediyor. Yeni mezun katılımcılar ise tam zamanlı olarak çalışabildikleri program kapsamında bu deneyimin bir parçası olma ayrıcalığını yaşıyor.