Nilüfer Belediyespor, spor kenti vizyonuna yakışır bir başarıya daha imza attı. 11 ayrı grupta toplam 78 takımın katılımıyla başlayan 2. Lig maratonunda rakiplerini tek tek geride bırakan Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, önümüzdeki sezon 1. Lig’de mücadele edecek.



Eskişehir’de düzenlenen ve Türkiye’nin en iyi 8 takımının mücadele ettiği final etabında, altyapı disipliniyle yetişen Nilüferli voleybolcular, sergiledikleri yüksek performans ile üst lige çıkma hakkı kazandı.



Nilüfer Belediyespor’un yöneticileri, teknik ekip ve genç sporcular, bu başarılarını Nilüfer Barış Meclisi’ne taşıdı. Nilüfer Belediyesi Mart Ayı Olağan Toplantısı’nda başarılarını paylaşan ekip, meclis üyelerinin alkışları eşliğinde salona girdi. Genç sporcular, daha sonra kazandıkları kupayı Başkan Şadi Özdemir’e takdim ettiler. Başkan Şadi Özdemir de kupayı tüm meclis adına teslim aldı.



Nilüfer’in altyapı yatırımlarının karşılığını almasından gurur duyduğunu ifade eden Başkan Şadi Özdemir, genç sporcuların 1. Lig’deki mücadelesinin tüm kent için motivasyon kaynağı olacağını söyledi. Bu başarının bir tesadüf olmadığını vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, oyuncuların enerjisi, antrenörlerin disiplini ve çabasıyla elde edildiğini kaydetti. Gençlerin kötü alışkanlıklar yerine spora yönelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şadi Özdemir, sporculara eğitim hayatlarıyla ilgili de önemli tavsiyelerde bulunarak, “İyi bir sporcu olmanın yanı sıra eğitiminizi de başarıyla sürdürmelisiniz” dedi.



Takım kaptanı Senanur İbişoğlu ise çok mutlu olduklarını belirterek, “Çok büyük bir hedefimiz vardı, bunu başardık. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN