31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesi CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, AK Parti'yi eleştiri yağmuruna tuttu. Zemci Şahin, AK Parti'nin 2014 yılında verdiği vaatlerin gerçekleştirmediğini dile getirerek bugüne kadar açıklanan projeler üzerinden tepki gösterdi. Şahin, "AK PArti'nin 2014'te verdiği vaatleri bugüne kadar nelerin yapılmadığını size tek tek anlatacağım. Hafif raylı sistemi. 13 yıl geçti. Teleferik, tam donanımlı fuar merkezi, kırsal mahallelerin kent merkezine konforlu ulaşım, bazı köylere otobüs dahi gitmiyor bir çoğuna. Yeni nikah dairesi, yeni kapalı semt pazarları, bir tanesi dışında başka semt pazarı yok. Yeni sanayi sitelerinin oluşturulması, organik pazarların kurulması, hasta refakatçilerine konaklama evi, Fevziye kanyonun turizme kazandırılması. Kurşunlu'da eko turizm, Devlet hastanesi entegre eczacılar sitesi. Bunlar yaklaşık 10 yıldır AK Parti'nin vaatleri. Bu vaatler yapılmayanlar. Yapılabildiği sadece 3 4 tane vaadi var. Birisi bu park, birisi de orada görülen belediye binası. Bunları da nasıl ilk 3 aya sığdırdı?" dedi.

CHP İnegöl Belediye Başkan adayı Ali Doğan ise konuyla ilgili "2017'de İnegöl'de ihalesi yapılarak inşaatına başlanan, sorunlarından aynı zamanda en büyük gideri olan belediye sarayının önündeyiz. Seçim öncesi karga tulumba tamamlanan sarayda değişen müteaahhit firmalar, yapılan usulsüz ihaleler belediyenin bütçesinden kaç paraya mal oldu? Bu paralar hangi yandaş firmalara gitti? Medyada dolaşan belediye sarayının tamamlanması için halk ekmek fabrikasının müteahhit firmalara çekildi. Bu şaşaalı, parıl parıl parlayan saray fakirin fukaranın ekmeğinden daha mı değerli? Su kaynaklarımızın satılmasına sebep bu ışıl ışıl saraydır. Vatandaşların yetersiz otobüsler yüzünden sabahın soğuğunda dakikalar boyunca beklemesinin sebebidir. Hafif raylı sistemin başlamamasının sebebi bu saraylardır. Sokaklarımızın delik deşik olması, kaldırımların yürünemez halde olmasına sebep bu saraydır. Biz yönetimime geldiğimizde İnegöl'ün sarayda değil halkla birlikte halkın içinde sokakta yöneteceğiz. Görüyoruz ki saray ve saray zihniyeti olanlar halka hizmet üretemezler. Yoksulluğumuzun ana sebeplerinden birisi saray sevdamız, sefalet ve yoksulluk ile ilgili sorunlarımız. Sabahları aç giden çocuklarımız, sabahın soğuğunda dondurucu soğuğa dayanan işçilerimiz, emekçilerimiz, 10 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklilerimiz, sebepleri saray sevdasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'de ve İnegöl'de iktidar olduğunda ne saray ne de saray sevdasıyla bu halkı sınamayacaktır." şeklinde konuştu.