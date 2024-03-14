CHP Belediye Başkan Adayı Ali Doğan,İlçe Başkanı Zemci Şahin,Belediye Meclis üyeleri adayları ve yönetim kurulu üyeleri İnegöl Avcılar Derneğini,Orhaniye Mahallesi kahvehanelerini ve esnafını gezdi.İnegöl Avcılar Derneği nde Dernek başkanı Erdem Hanbarlı ve dernek üyelerinin hazır bulunduğu dernek lokalinde konuşan CHP Belediye Başkan Adayı Ali Doğan projelerini anlattı.

Ziyarette projelerini açıklayan Doğan şu ifadelere yer verdi:

”Sosyal demokrat belediyeciliği tüm büyük şehirlerde CHP’li belediyelerin yaptığı gibi İnegöl de de yapmak istiyorum.sosyal projelerimizden bir taneside olgun gençlerimiz için,onlar için de çok güzel projelerimiz var.Bunlardan bir tanesi 65 yaş üstü büyüklerimize yani olgun gençlerimizi ilğilendiren projemiz.Onlara yaşlı demek istemiyoruz onları olgun genç diye isimlendirmeler istiyoruz.Bu 65 yaş üstü değerlerimizin gidip vakit geçireceği ücretsiz çayını kahvesini içeceği dinlenme tesisleri faaliyete geçireceğiz.Olgun gençlerimiz böylelikle daha güzel vakit geçirip sosyal ortama katılmış olacaklardır, onlara hakettikleri değeri hissettirmek adına bu hizmeti belediye başkanı seçilmem durumunda mutlaka yapacağım”dedi.