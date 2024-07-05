Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 19 Mayıs'taki Galatasaray ve Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı.

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin 19 Mayıs Pazar günü Rams Park stadyumunda oynadığı futbol müsabakası sonrasında yaşanan olaylara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması devam ediyor. Bu çerçevede Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı. Başkan Koç, Savcılıkta ifade vermek üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Burada Savcılığa yaklaşık 1 buçuk saat ifade veren Koç, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrıldı.

Kaynak: İHA