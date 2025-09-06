Fenerbahçe’nin 20-21 Eylül tarihlerinde yapacağı başkanlık seçimi öncesi, sarı-lacivertli takımın başkanı Ali Koç, yönetim kurulu aday listesini Yüksek Divan Kurulu’na teslim etti.

Başkan Ali Koç’un Yüksek Divan Kurulu’na teslim ettiği yönetim kurulu aday listesi şöyle:

Acar Sertaç Komsuoğlu

Agah Ruşen Çetin

Ahmet Ketenci

Burak Çağlan Kızılhan

Esin Güral Argat

Fethi Pekin

Hulusi Belgü

Ali Alper Alpoğlu

Cenk Öztanık Eren

Ali Dişli

Eyal Tarablus

Hüseyin Bozkurt Korkut

Nedim Keçeli

Mustafa Hakan Safi

Mustafa Kemal Danabaş

Özgür Özaktaç

Özgür Peker

Şanser Özyıldırım

Muzaffer Kerem Ersoy

Rifat Perahya

Selma Altay Rodopman

Kaynak: İHA