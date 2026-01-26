İnegöl Belediyesi, personelinin mesleki gelişimini desteklemeye yönelik kurum içi eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından “İleri Excel Geliştirme ve Uyum Eğitimi” düzenlendi. 10-29 Aralık tarihleri arasında başarıyla gerçekleştirilen eğitim programında toplam 56 saat süren eğitim, İNESMEK usta öğrencisi Ayşe Tekin tarafından verildi. Eğitime, İnegöl Belediyesi’nin farklı birimlerinde görev yapan 19 personel katılım sağladı.

Eğitim süresince katılımcılara ileri düzey Excel uygulamaları, veri analizi ve raporlama konularında kapsamlı bilgiler aktarıldı. Program sonunda eğitimi başarıyla tamamlayan tüm katılımcılar, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika almaya hak kazandı. İnegöl Belediyesi, düzenlediği kurum içi eğitimlerle personelinin dijital yetkinliklerini artırmayı ve hizmet kalitesini yükseltmeyi hedeflerken, İleri Excel Geliştirme ve Uyum Eğitimini tamamlayan personelin sertifika töreni Cuma günü gerçekleştirildi. Törene; Belediye Başkanı Alper Taban, Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Göktürk ile kursiyerler katıldı. Sertifikalar kursiyerlere tek tek takdim edildi.