İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Göç İdaresi Mobil Araç Teslim Töreni'ne katıldı. X hesabından yaptığı açıklamada, 65 yeni Mobil Göç Noktası aracıyla birlikte İstanbul'da 103 Mobil Göç Noktası'na ulaşıldığını belirterek; "Böylece denetimlerimizi daha yoğun ve güçlü hale getirdik" dedi. Yerlikaya'nın yaptığı açıklama şu şekilde;

"65 yeni Mobil Göç Noktası aracını daha hizmete alarak bu yeni araçlarımızla birlikte İstanbul’umuzda 103 Mobil Göç Noktasına ulaştık. Bugün itibarıyla 30 büyükşehrimizde 162 Mobil Göç Noktası aracına sahibiz. Düzensiz göçle mücadele kapsamında, 19 Temmuz’dan bugüne sadece İstanbul’da mobil göç noktalarımızda 192 bin 934 yabancının kontrolleri yapıldı, 56 bin 620 yabancı sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezlerine sevk edildi. Dünyada bir ilk olan Mobil Göç Noktası araçlarımızın sayısını artıracağız. Düzensiz göçle ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz."