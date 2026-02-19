Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca Tüneli mevkiinde yabancı madde yüklü tanker devrildi. Bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Çatalca ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca Tünelinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, tünel içerisinde seyir halindeki yanıcı madde yüklü olduğu öğrenilen bir tanker henüz bilinmeyen bir sebeple devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazada yaralanan olmadığı öğrenilirken, bölge de trafik yoğunluğu oluştu.