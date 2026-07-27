Kaza Osmaneli-Pamukova karayolu Düzmeşe köyü mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Yaşar M. yönetimindeki 11 SF 973 plakalı binek araç, Düzmeşe-Osmaneli istikametinde Belenalan köyü kavşağına vardığı esnada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yolun sağ tarafına devrilerek takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, alana gelen acil yardım ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.