Adalet Bakanı Akın Gürlek, 15 ilde 19 şüpheliye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 21 adreste arama yapıldığını ve 18 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürüttüğü soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında bazı kolluk görevlilerinin delillere müdahale etmiş olabileceği şüphesi üzerine geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonun Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirildiğini bildirdi.

Gürlek, 15 ilde belirlenen 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini belirterek, 21 ayrı adreste arama yapıldığını ve 18 şüphelinin gözaltına alındığını ifade etti.

Soruşturma kapsamında daha önce eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel de tutuklanmıştı.

Gülistan Doku soruşturmasında bugüne kadar neler yaşandı?

Tunceli’de üniversite eğitimi gören 21 yaşındaki Gülistan Doku’dan 5 Ocak 2020 tarihinde haber alınamadı. Doku’nun ailesi, Diyarbakır’dan Tunceli’ye gelerek 6 Ocak 2020’de kayıp başvurusunda bulundu. Başlatılan arama çalışmalarında ise herhangi bir sonuca ulaşılamadı.

Soruşturma kapsamında elde edilen yeni bilgiler doğrultusunda “kasten öldürme”, “cinsel saldırı”, “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma”, “suç delillerini gizleme veya yok etme”, “bilişim sistemine hukuka aykırı şekilde girerek verileri bozma ya da silme”, “suçu bildirmeme” ve “suçluyu kayırma” suçlamaları yönünden inceleme başlatıldı.

Daha önce gerçekleştirilen operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alınmıştı. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel, eski polis Gökhan Ertok, dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir ve Gülistan Doku’nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov’un da aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli tutuklanmıştı.

Soruşturmada bazı şüpheliler hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol kararı verilmişti.

Kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş’ın ABD’de gözaltına alındığı bildirilmiş, dönemin Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen de tanık sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı.

Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli’de düzenlenen diğer operasyonlarda da 12 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin bir kısmı savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, bazıları ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Son olarak eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel’in tutuklanmasının ardından, soruşturma kapsamında 15 ili kapsayan yeni operasyon dalgasında 18 kişi daha gözaltına alındı.