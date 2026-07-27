Elde edilen son bilgilere göre, yürütülen soruşturma çerçevesinde aralarında usta gazeteci Uğur Dündar, ünlü yönetmen ve sanatçı Mahsun Kırmızıgül, pop müziğin sevilen ismi ve oyuncu Gülben Ergen, başarılı oyuncu Elçin Sangu ile rock müziğin güçlü seslerinden Hayko Cepkin’in de bulunduğu toplam beş ünlü isim ifade vermek üzere resmi olarak çağrıldı. Adli makamların yürüttüğü tahkikatın önümüzdeki günlerde hangi aşamaya geleceği ve şüpheli ya da tanık sıfatıyla ifade verecek isimlerin yapacağı açıklamalar kamuoyu tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Öte yandan yapılan incelemelerde, Ahbap Derneği'nin 2023 yılında konut yapımı amacıyla anlaşma sağladığı, bağışlardan önemli miktarda para aktarıldığı halde taahhüt edilen konutların tamamlanmadığı değerlendirilen şirketlerin yetkilileri de soruşturmaya dahil edildi. Soruşturma kapsamında, bugün sabah saatlerinde 4'üncü dalga operasyonu düzenlendi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Azim Yol İnşaat A.Ş. yetkilisi Ayhan Demir, Pegas Global A.Ş. yetkilisi Nejdet Kuy, Hamle İnşaat A.Ş. yetkilileri Murat Yaren ve Ayhan Çevik operasyon kapsamında gözaltına alındı. Öte yandan, Pegas Global A.Ş. üzerinden dernek adına konteyner satın alındığı da belirlenirken, söz konusu satın alma, ödeme ve tedarik süreçlerindeki rolü nedeniyle Ahbap Derneği Satın Alma Müdürü Deniz Şimşek'te gözaltına alındı. Öte yandan gözaltına alınan isimler arasında Başaran Holding Sahibi Hüseyin Başaran'ın da bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, Power İnşaat A.Ş. yetkilileri Recep Demir ve Emre Saral, Koçsu Yapı A.Ş. yetkilisi Faruk Koç, Orhan İnan, Sibel Kaya, Muhammed Ali Yılmaz, Ali Demirhan'da gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor.

Ahbap Derneği tarafından düzenlenen bazı çekler incelemeye alındı

Öte yandan, soruşturma kapsamında bazı şirket ve kişiler tarafından şüpheli Yeliz Kaya'ya sıralı şekilde çok sayıda taşınmaz devredildiği tespit edildi. Yapılan incelemelerde, Başaran Holding A.Ş. tarafından 22, Power İnşaat A.Ş. tarafından 10, Koçsu Yapı A.Ş. tarafından 17 ve Orhan İnan tarafından 10 taşınmazın Yeliz Kaya'ya devredildiği belirlendi. Ahbap Derneği tarafından düzenlenen bazı çeklerin dolaşımı ve tahsil süreçleri de soruşturma kapsamında incelendi. Bu kapsamda, çeklerin son cirantası olduğu belirlenen Sibel Kaya ile Mays Grup yetkilisi Muhammed Ali Yılmaz hakkında işlem başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Haluk Levent ile arasındaki mali ve ticari ilişkinin şüpheli nitelikte olduğu değerlendirilen Ali Demirhan hakkında da işlem tesis edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü olarak soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.