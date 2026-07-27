Kaza, D-650 karayolunun Pamukova yönü Mekece Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Pamukova istikametine seyreden H.K. yönetimindeki 16 DH 352 plakalı binek araç ile M.Ç. idaresindeki 34 NN 8309 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 1’i bebek toplam 7 kişi yaralanırken durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alana gelen ekipler, yaralılara yaptıkları ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk etti. Konuya ilişkin tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA