AK Parti'de flaş gelişme! Bursa aday açıklamaları ertelendi AK Parti'de flaş gelişme! Bursa aday açıklamaları ertelendi

Ak Parti'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve  Adayı Alinur Aktaş saha çalışmalarını yoğunlaştırdı. "Bursa İçin Canla Başla Yola Devam!" sloganıyla tekrar Büyükşehir için iddialı bir şekilde yola çıkan Aktaş esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Şehrin farklı noktalarında halka buluşan Alinur Aktaş, "Allah'ın izni, hemşehrilerimizin teveccühü ile, birlikte omuz omuza 31 Mart'ta yeni bir zafere daha imza atacağız inşallah." diyerek kararlılıklarını vurguladı. 

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Kaynak: FAHRETTİN ENİŞMuhabir: FAHRETTİN ENİŞ