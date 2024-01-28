Ak Parti'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Alinur Aktaş saha çalışmalarını yoğunlaştırdı. "Bursa İçin Canla Başla Yola Devam!" sloganıyla tekrar Büyükşehir için iddialı bir şekilde yola çıkan Aktaş esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Şehrin farklı noktalarında halka buluşan Alinur Aktaş, "Allah'ın izni, hemşehrilerimizin teveccühü ile, birlikte omuz omuza 31 Mart'ta yeni bir zafere daha imza atacağız inşallah." diyerek kararlılıklarını vurguladı.

Kaynak: FAHRETTİN ENİŞ Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ