Bursa Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanlığı döneminde 2009 yılında imzalanan protokol ile İnegöl ve Donji Vakuf kardeş şehir olmuştu. Geçen süreçte Alinur Aktaş, İnegöl’ün Kardeş Şehri Donji Vakuf ile ilişkilerin gelişmesi için birçok katkıda bulunmuştu.

Donji Vakuf Belediyesi tarafından Bosna Hersek’e daveti edilen Bursa Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Alinur Aktaş’a Fahri Vatandaşlık Beratı düzenlenen törenle takdim edildi.

Düzenlenen törenle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan İnegöl belediyesi eski Başkan Yardımcısı Adil Kansu şu ifadeleri kullandı;

“Bosna Hersek. Kardeş Şehrimiz Donji Vakuf ile ilişkilerimizin gelişmesi için yapmış olduğu katkı ve güzel hizmetlerinden dolayı; Donji Vakuf Belediyesi Meclisi tarafından Önceki dönem İnegöl ve Bursa B. Şehir Belediye Bşk.nı Alinur Aktaş’a takdim edilen Fahri Vatandaşlık Beratı verilme törenine eşlik ettim. Donji Vakuf Belediye Başkanı Dostum Huso Suşiç’e ve Belediye Meclis üyelerine teşekkür ediyorum.”

DONJU VAKUF

Donji Vakuf; Bosna Hersek’in orta kesiminde yer alan bir kenttir. Kent; Bosna Hersek’in ana yolları ve şehirlerarası bağlantı noktaları üzerinde, önemli bir noktadadır.

Belediye Başkanı: Huso Susiç, Bölgenin Bosna savaşı döneminden önemli komutanlarından ve halk kahramanlarındandır. 2009 yılında imzalanan protokol ile İnegöl ve Donji Vakuf kardeş şehir olmuşlardır.

İnegöl’de Boşnak kökenli binlerce vatandaş yaşadığı gibi Donji Vakuf ‘ta akrabaları olan aileler de bulunmaktadır. Bu bağı dikkate alan İnegöl Bosna Hersek Kültür Derneği aracılığı ile iki kent arasında kardeşlik tesis edilme yoluna gidilmiştir.

Donji Vakuf’un Toplam Nüfusu:30 bindir. Savaş öncesi nüfusun %55’i Boşnak, %39’u Sırp, %6’sı Hırvatlardan oluşuyordu.

Savaş sonrası Donjı Vakuf’ta Nüfusun %98’i Boşnaklardan oluşmuştur.