Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2 haftalık yarıyıl tatilinin ardından ders başı yapan öğrencilerle bir araya geldi.

Bursa’da 600 bini aşkın öğrenci için ikinci dönemin ders zili çaldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da 2 haftalık tatilin ardından ders başı yapan Gazi İlkokulu’nda öğrencilerle buluştu. İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ve Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Sezer’in yer aldığı ziyarette Başkan Aktaş, tatilde bol bol dinlenerek yorgunluklarını atan öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Öğrencilere başarılar dilerek her zaman yanlarında olduklarını söyleyen Başkan Aktaş, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimlerine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Bundan son derece mutluyuz. Gençlere tarih ve kültür şehri olan Bursa’mızı tanıtmak, öğretmek, sevdirmek ve ilgisini arttırmak istiyoruz. Bu amaçla çocuklarımız için ‘şehrimi tanıyalım’ temalı kitap hazırladık. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Yüzlerinin güldüğü güzel bir dönem olsun. Eğitimlerine katkı sağlamak bizim için büyük bir mutluluk” dedi.

Sınıfları tek tek ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, öğrencilere ‘şehrimi tanıyalım’ temalı kitap ve hayvanat bahçesi bileti hediye etti. Başkan Aktaş, daha sonra velilerle bir araya geldi.