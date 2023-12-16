Gıda market alışverişine 300 TL indirim kampanyasına katılmak isteyenlerin Vakıfbank banka müşterisi olması yetiyor. VakıfBank Worldkart sahipleri 31 Aralık tarihine kadar belirtilen sektörlerden yapacakları ilk 500 TL ve üzeri alışverişten sonraki her 500 TL ve üzeri harcamaya 30 TL, toplamda 300 TL worldpuan kazanacak.

Cepte Kazan ile 300 TL Kazan Kampanyası Nedir?

Ay sonunu getirmenin günden güne zorlaştığı gıda ürünlerinin enflasyon etkisi ile arttığı bu günlerde VakıfBank'ın müşterisine sunmuş olduğu bu kampanya cepleri ferahlatıyor. Cepte Kazan uygulaması içerisinde yer alan ilgili kampanyaya gelenler ancak indirimden faydalanabilir.

300 TL İndirim Nasıl Kazanılır?

Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden müşteri hesabı oluşturup Cepte Kazan uygulamasını cep telefonuna yükleyenler karlı çıkıyor. İlgili kampanyaya gelerek 31 Aralık tarihine kadar “Katıl” tuşuna basmak ardından belirtilen alışveriş tutarını gerçekleştirmek yeterli oluyor.

Gıda Harcaması Ne Zaman Ucuzlar?

Kampanya kapsamında fiziki POS ile yapılacak indirimler dahil edilir. İptal, iade işlemlerinde kazanılan puanlar hesaptan geri alınır. Kampanya dönemi boyunca tüm şartları yerine getirenler 5 Ocak 2024 tarihine kadar hesaba yüklenen 300 TL Worldpuan hediyesini kullanabilir.