“Müşteri ol” butonu ile 200.000 TL'ye kadar nakit teklifinden faydalanmak isteyenler için detaylar netleşti.

Hızla ilerleyen bankacılık sektörünün dijital kanadı hayallerinizi ertelemeden gerçekleştirmenizi sağlıyor. Mobil uygulama üzerinden yapılacak dijital kredi başvurusu yeni yıla borçsuz girmenizi sağlıyor. Dijital kredi kampanyasını başlatan Alternatif Bank 200.000 TL'ye kadar talep edilen her tutarı değerlendirmeye alıyor. Kampanya dönemi boyunca şartları karşılayan her hak sahibi 36 ay varan vade seçeneği ve düşük faiz oranları ile kredi kampanyalarına katılabilir.

Dijital Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Alternatif bankın kredi kampanyasına başvuruda bulunmak isteyenlerin banka müşterisi olduktan sonra mobil uygulamaya giriş yapması yetiyor. Uygulama içerisinde yer alan “krediler” kategorisi altında “kredi başvuru” alanını aktif hale getirerek başvuru sürecini tamamlayabilirsiniz.

10 Bin TL Dijital Kredi Geri Ödeme Tablosu

Alternatif Bank'ın kredi ürünleri; dijital kredi, taşıt kredisi, sonbahar kredisi, evlilik kredisi, konut kredisi veya ihtiyaç kredisi olarak kategorilendirilmiştir. Şubeye gitmeden hızlı kredi başvurusunda bulunmak isteyenler 10.000 TL kredi tutarı için işte şu kadar ödeme yapacak: