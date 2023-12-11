Garanti BBVA Mobil uygulaması üzerinden emekli maaşı taşıma işlemini gerçekleştirenler 10.000 TL'ye kadar ek kazanç elde ediyor. Garanti BBVA'nın emekliye özel sunduğu kampanyaya dair işte o detaylar…

Mobilden “müşteri olma” adımlarını takip eden her Garanti BBVA’lı kazançlı çıkıyor. 31 Aralık tarihine kadar Garanti BBVA Mobil uygulamasını cep telefonuna indirerek emekli maaş taşıma talimatını veren her hak sahibi emekli promosyonlar ek yaptığı harcamaya yüzlerce TL kazanıyor. Kampanyaya katılmak isteyenlerin ay sonuna kadar maaş taşıma işlemlerini gerçekleştirmesi ardından 31 Ocak tarihine kadar ve ilk harcamasını aktif hale getirmesi gerekiyor.

7.500 TL Promosyon Nasıl Kazanılır?

Garanti BBVA ay sonunu zor getiren emekliye maaşı karşılığında 7.500 TL'ye kadar promosyon ödüyor. Üstelik bunun için ek bir işlem talep etmiyor. Bankaya hesabını taşıyan ve 3 yıl boyunca aynı bankada kalma sözü veren her Garanti BBVA’lı emekli 7.500 TL'ye kadar promosyon ödemesinden faydalanıyor.

Garanti BBVA ile Emekli 2.500 TL Nasıl Kazanır?

Üstelik maaşını bankaya taşıyan emekliler kredi kartı başvurusu onayı aldıktan sonra 31 Ocak tarihine kadar 500 TL ve üzeri harcama yaptığında 2.500 TL ek bonus kazanıyor. Garanti BBVA'nın her emekliye toplamda 10.000 TL kazanç sağladığı kampanya 31 Aralık tarihinde sona eriyor.

Garanti BBVA ile Emeklilik Promosyonu Ne Zaman Yatar?

Garanti BBVA harcadıkça kazandıran emeklilik kampanyası kapsamında kazanılacak 2.500 TL bonus 9 Şubat tarihinde hesaba aktarılır. 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesi ise banka müşterisi olup ilk maaşını alan her hak sahibi için hesabı otomatik olarak tanımlanacaktır.

Garanti BBVA maaş müşterisi olmak isteyenler Garanti BBVA Mobil uygulamasını kullanarak müşteri adımlarını takip edebilir veya müşteri hizmetleri hattını arayarak maaş taşıma işlemini talep edebilir.