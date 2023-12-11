DenizBank Bireysel kredi kartı sahiplerine 300 TLy’e varan indirim kampanyasını duyurdu. 3 ay boyunca Denizbank kredi kartı ile yapılacak alışverişlerde indirim kazanabilmek için merak edilen tüm detaylar haberimizde…

DenizBank bütçe dostu kampanya teklifini duyurdu. 31 Aralık tarihine kadar banka uygulaması üzerinden müşteri hesabı başvurusunda bulunan her hak sahibi kredi kartı harcamasına indirim kazanacak.

Denizbank ile 300 TL İndirim Kampanyasına Kimler Katılabilir?

Denizbank ile ilk kez tanışacaklar için başlatılan bu özel kampanya mobildeniz uygulaması içerisinde yer alan “kredi kartı başvurusu” alanını eksiksiz şekilde doldurup başvurusu kabul edilenler için geçerlidir.

Denizbank ile 300 TL İndirim Kampanyasına Nasıl Başvurulur?

DenizBank'ın harcadıkça kazandıran kampanyası yeni yıla özel yapılacak alışverişlerde indirim sunuyor. Aralık, Ocak ve Şubat ayları boyunca internet üzerinden online alışverişe her ay 100 TL toplamda 300 TL indirim kazanmak isteyenlerin Denizbank'lı olması yetiyor. Kredi kartı başvurusu onayı alanlar yalnızca internet üzerinden yapılacak harcamalardan indirim kazanacak.

300 TL İndirim Karta Ne Zaman Yansır?

DenizBank'ın online alışverişe 300 TL indirim kampanyası kapsamında kazanılan haklar alışverişi takip eden ayın ilk 7 günü içerisinde karta yansıtılacaktır. Konuyla ilgili bankada kayıtlı cep telefonuna sms ile bilgi verilir.