Sevdiklerinize hediye seçmeden önce kampanyaya başvuran kazanıyor. ING Bank’ın harcadıkça kazandıran kampanyası 31 Aralık tarihine kadar devam ediyor. ING Bank’ın özel teklifinden yararlanmak isteyenler için kampanya detayları açığa çıktı.

ING ile 800 TL Kazan Kampanyası Nedir?

ING ile kredi kartı başvurusunda bulunup onay alan hak sahipleri bol bol nakit kazanıyor. Bonus üye işyerleri üzerinden kozmetik, market, giyim harcaması yapan banka müşterisi indirim kazanıyor. 750 TL ve üzeri ikinci harcamaya 100 TL, kampanya dönemi boyunca toplamda 800 TL kazanılıyor.

ING İle 800 TL Kazanmak için SMS ile Başvuru!

Kampanyaya katılmak isteyenler ING Bank müşteri hesabı oluşturmalıdır. Online müşteri olma adımlarını tamamlayanlar kredi kartı ile harcama yaptıkları anda ek indirim kazanıyor. Kampanyaya katılmak isteyenlerin alışveriş öncesinde sms ile başvurması gerekiyor. ING ile 800 TL kazanmak için sms ile başvurmak isteyenler;

Cep telefonunun mesaj kısmına YENIYIL yazıp 2205’e sms göndermelidir.

ING ile 800 TL Bonus Hesaba Ne Zaman Yatar?

31 Aralık tarihine kadar devam edecek kampanya aynı gün içinde yapılan yalnızca ilk harcamada geçerlidir. ING Pegasus Kart ve Bonus Kart sahipleri kampanyaya katılabilir. Kazanılan bonuslar 8 Ocak tarihinde karta aktarılır. Taksitli harcamalar kampanyaya dahildir. Her banka müşterisi en fazla 800 TL kazanabilir.