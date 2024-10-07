Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar,  X platformu üzerinden, şaraba grubuna zam geldiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Rakı

  • Yeni Rakı 193: 35'lik 529 TL, 50'lik 719 TL, 70'lik 925 TL, 100'lük 1250 TL, 150'lik 1800 TL

  • Altınbaş: 35'lik 589 TL, 50'lik 799 TL, 70'lik 1050 TL, 100'lük 1390 TL

  • Tekirdağ Rakısı: 35'lik 635 TL, 50'lik 789 TL, 70'lik 995 TL, 100'lük 1350 TL

Viski

  • Johnnie Walker Black Label 12 YO: 35'lik 675 TL, 50'lik 975 TL, 70'lik 1300 TL, 100'lük 1775 TL, 150'lik 2600 TL

  • J&B Rare: 35'lik 489 TL, 50'lik 669 TL, 70'lik 849 TL, 100'lük 1190 TL

  • Bell's: 35'lik 449 TL, 50'lik 629 TL, 70'lik 829 TL, 100'lük 1125 TL

Vodka

  • Smirnoff: 35'lik 369 TL, 50'lik 489 TL, 70'lik 649 TL, 100'lük 899 TL

  • Bazooka Vodka: 35'lik 349 TL, 50'lik 459 TL, 70'lik 679 TL

Cin

  • Gordon's: 35'lik 479 TL, 50'lik 669 TL, 70'lik 849 TL, 100'lük 1150 TL

Likör

  • Baileys Original: 70'lik 775 TL

  • Sheridan's: 70'lik 775 TL

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Kaynak: ALEYNA YAĞMUR AKDAĞ