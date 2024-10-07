Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, X platformu üzerinden, şaraba grubuna zam geldiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
-
Yeni Rakı 193: 35'lik 529 TL, 50'lik 719 TL, 70'lik 925 TL, 100'lük 1250 TL, 150'lik 1800 TL
-
Altınbaş: 35'lik 589 TL, 50'lik 799 TL, 70'lik 1050 TL, 100'lük 1390 TL
-
Tekirdağ Rakısı: 35'lik 635 TL, 50'lik 789 TL, 70'lik 995 TL, 100'lük 1350 TL
Viski
-
Johnnie Walker Black Label 12 YO: 35'lik 675 TL, 50'lik 975 TL, 70'lik 1300 TL, 100'lük 1775 TL, 150'lik 2600 TL
-
J&B Rare: 35'lik 489 TL, 50'lik 669 TL, 70'lik 849 TL, 100'lük 1190 TL
-
Bell's: 35'lik 449 TL, 50'lik 629 TL, 70'lik 829 TL, 100'lük 1125 TL
Vodka
-
Smirnoff: 35'lik 369 TL, 50'lik 489 TL, 70'lik 649 TL, 100'lük 899 TL
-
Bazooka Vodka: 35'lik 349 TL, 50'lik 459 TL, 70'lik 679 TL
Cin
-
Gordon's: 35'lik 479 TL, 50'lik 669 TL, 70'lik 849 TL, 100'lük 1150 TL
Likör
-
Baileys Original: 70'lik 775 TL
-
Sheridan's: 70'lik 775 TL