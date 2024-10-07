Kocaeli’nin Körfez ilçesinde hastanenin acil servisine gelen ve alkollü olduğu öğrenilen şahıs taşkınlık çıkardı. Sağlık çalışanlarına zor anlar yaşatan şahıs sakinleştirilerek hastaneden çıkarıldı.

Olay, Körfez Devlet Hastanesi Acil Servisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, acile gelen ve alkollü olduğu bildirilen şahıs, hem sağlık çalışanlarını hem de hastaları korkuttu. Taşkınlık çıkaran şahıs, hastane çalışanlarına da zor anlar yaşattı. Durum hastane polisi ve güvenliğe bildirildi. Şahıs, ekipler tarafından sakinleştirilerek dışarı çıkarıldı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.