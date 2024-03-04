Edirne’de alkolü sürücünün kullandığı otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, İstasyon Mahallesi Güney çevre yolu sanayi sitesi mevkiinde meydana geldi.
R.S. idaresindeki 01 YK 314 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek ters takla atarak ters durdu. Otomobildeki 4 kişiden 2’si yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü R.S’ye yapılan alkolmetre testinde 1.60 promil alkolü olduğu ortaya çıktı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: iha