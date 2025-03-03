Polis bölgede operasyon başlatırken aracın sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Almanya'nın batısındaki Mannheim kentinde bir araba yayaların arasına daldı. Reuters'a konuşan bir görgü tanığı, çok sayıda kişinin yaralandığını ve iki kişinin sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürüldüğünü söyledi.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Polis sözcüsü Stefan Wilhelm, olayın Mannheim şehir merkezinin Paradeplatz bölgesinde saat 12.15 civarında meydana geldiğini açıkladı.

Almanya'da saldırılar artıyor

Reuters, aralık ayında Magdeburg'da ve geçen ay Münih'te meydana gelen saldırıların yanı sıra Mayıs 2024'te Mannheim'da yaşanan bıçaklama olayını anımsattığı haberinde Almanya'da güvenliğin önemli bir endişe kaynağı haline geldiğini kaydetti.

13 Şubat'ta Almanya'nın Münih kentinde bir araç kalabalığa dalmıştı. Ülke basını, Bavyera Eyalet Kriminal Dairesine dayandırdığı haberlere göre, 2 yaşındaki çocuk ile 37 yaşındaki bir kadının, olayda aldıkları ağır yaralar nedeniyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiğini duyurmuştu.