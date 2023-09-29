Altıeylül Belediyesine bağlı Çocuk Üniversitesi’nde geçen yıl başarılı olan 43 öğrenci de İzmir’de ki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’e katılım sağladı. Altıeylül Belediyesi Gençlik Spor Müdürlüğü’nün organizasyonunda gerçekleştirilen organizasyonda çocuklar etkinlik alanına götürüldü.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, İstanbul ve Ankara’dan sonra İzmir’de teknoloji tutkunlarına kapılarını açtı. Altıeylül Belediyesi Çocuk Üniversitesi’nin başarılı 43 öğrencisi; keşif oyunu, simülasyon deneyim alanları, eğitici atölyeler, sergiler, sahne gösterileri gibi etkinliklerin de yer aldığı TEKNOFEST’te çeşitli etkinliklere katıldılar. Öte yandan Deneyap Fikir Maratonu ve Deneyap Makeathon Yarışması’nı da izleme fırsatı bulan ve ilk kez İzmir’de düzenlenen etkinlikte Çocuk Üniversitesi öğrencileri bilgilerine bilgi katma fırsatı yakaladı.

“Çocuk üniversitesi öğrencilerimiz bilgilerine bilgi kattılar”

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’da İzmir’de açılan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te Belediye bünyesinde ki Çocuk Üniversitesi öğrencileriyle birlikte ziyaret etti. Başkan Avcı, “Büyüyen, gelişen Türkiye’nin gelecekte daha neler yapabileceğinin örneklerini bugün burada bir kez daha gördük. Türkiye’nin teknolojik alanlarda dünyada söz sahibi olmasına büyük katkı sağlayan organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, “Belediyemizin bünyesinde bulunan ve çocukların eğitimi açısından büyük destek olan Çocuk Üniversitesi’nde eğitim gören 43 öğrencimizle Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne katılım sağladık. Çocuklarımız festival alanında çocuklarımız bilgilerine bilgi kattılar” dedi.

“TEKNOFEST gençliği İzmir’de bir araya geldi”

Başkan Avcı sözlerini şöyle sürdürdü: “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın her zaman söylediği ‘TEKNOFEST gençliği istiyoruz’ sözü büyük önem arz ediyor. Z kuşağı diye çocuklarımızı başkalaştırdıkları bir dönemde gerçekten TEKNOFEST çok ciddi önemli bir yer kapsıyor. Burada da gençlerimizin aileleriyle beraber yoğun katılımını görmekten mutluluk duyuyoruz. Bizlerde Altıeylül Belediyesi olarak Balıkesir olarak buraya katılımda bulunuyoruz. Çocuk Üniversitemizde eğitim gören çocuklarımızla birlikte TEKNOFEST’i ziyaret ettik.

“Savunma sanayimiz gün geçtikçe daha da güçleniyor”

Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir ferdi olmaktan bu ülkenin vatandaşı olmaktan gurur duyduk. TEKNOFEST’te Bayraktar TB2’yi, Bayraktar Akıncı’yı, Hürkuş’u T-129 Atak Helikopterlerini ve tabi ki ülkemizin gözbebeği BAYRAKTAR KIZILELMA’yı görme fırsatı bulduk. Burada diğer teknolojik olarak savunma sanayi açısından yaptığımız bütün gelişmeleri görmüş olduk.

“Gençlerimiz ülkemizi daha yükseklere taşıyacaklar”

Yarınlarımız inşallah bugünlerden daha güzel olacak. Gençliğimiz gençlerimiz bu ülkeyi bulundukları bu noktadan çok daha yükseklere taşıyacaklar. Cumhuriyetimizin 100. yılındayız. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün muasır medeniyet seviyesine inşallah hızlı bir şeklide gençlerimiz bizleri kavuşturacaklar diye umut ediyorum.”

Balıkesirli ve İzmir Milletvekili aynı zamanda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ ile TEKNOFEST’te bir araya gelme fırsatı bulan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Çocuk Üniversitesi öğrencileriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.