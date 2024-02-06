Altıeylül Belediyesi okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte 29 Ocak ile 3 Şubat tarihleri arasında sinema ve tiyatro etkinlikleriyle Altıeylüllüler eğlenceli bir tatil geçirdi.

Altıeylül Belediyesi ‘Yarıyıl Şenlikleri’ kapsamında düzenlenen sinema ve tiyatro etkinliklerine yoğun ilgi gördü. 29 Ocak ile 3 Şubat tarihleri arasında öncesinde Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi’nde 1 hafta boyunca sinema günleri sonrasında da 1 hafta boyunca Hasan Can Kültür Merkezi’nde tiyatro günleriyle dolu dolu etkinlik programıyla çocuklar-gençler aileleriyle birlikte güzel zaman geçirme fırsatı buldu.

Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi’nde 6 gün boyunca film gösterimine 9 bin kişiyi ağırlarken, Hasan Can Kültür Merkezi’nde de tiyatro günlerinde 29 Ocak tarihinden 3 Şubat’a kadar 6 bin 500 kişiye hizmet verdi.

Gösteri sonunda düşüncelerini paylaşan veliler ve çocuklar, etkinlikten duydukları memnuniyeti ifade ederek Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’ya ve ekibine teşekkür ettiler. Sinema ve tiyatro etkinlikleriyle güzel bir yarıyıl tatili geçirdiklerini ifade eden veliler, “Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte dolu dolu yapılan etkinliklerle çocuklarımız mutlu bir yarıyıl talini geçirme fırsatı buldu. Altıeylül Belediye Başkanımız Hasan Avcı’ya bizlere ve çocuklarımıza bu denli güzel bir organizasyon hazırladıkları için teşekkür ederiz” diye konuştu.

Başkan Avcı, “Çocuklarımız, gençlerimiz ve aileleri öncesinde sinema ve sonrasında da tiyatro etkinlikleriyle güzel zaman geçirme fırsatı buldular. Sosyal ve Eser Belediyeciliği anlayışıyla hareket ettiğimiz Altıeylül’de bu zamana kadar her anlamda hem vatandaşımıza dokunduk hem de eser belediyeciliği ile Altıeylül’e eserler kazandırdık” dedi