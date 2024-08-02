Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, şehrimizin gururu Balıkesirspor’a destek olmak amacıyla meclis üyelerine kombine bilet dağıttı. Başkan Şehirli, Balıkesirspor’un başarısının şehrimizin birliği ve beraberliği için önemli olduğunu vurgulayarak, takımımıza olan desteğin artırılması gerektiğini belirtti.

Başkan Şehirli, meclis üyelerine kombine bilet dağıtırken yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Balıkesirspor, şehrimizin ortak değeri ve hepimizin gururu. Takımımızın başarısı için sadece saha içinde değil, tribünlerde de destek olmalıyız. Bu nedenle, meclis üyelerimize kombine bilet dağıtarak Balıkesirspor’a olan desteğimizi göstermek istedik. Şehrimizin tüm dinamiklerini harekete geçirerek, Balıkesirspor’u hak ettiği yerlere taşımak için el birliğiyle çalışacağız.”

Meclis üyeleri, Başkan Şehirli’ye bu anlamlı jestinden dolayı teşekkür ederek, Balıkesirspor’a olan desteklerini her zaman sürdüreceklerini ifade ettiler. Kombine bilet dağıtımı, Balıkesirspor’un yeni sezon hazırlıklarına moral ve motivasyon sağladı.