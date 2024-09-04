Bursa’nın Yenişehir ilçesinde gerçekleştirilen 9. Uluslararası Altın Biber Festivali ve Yenişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinliklerinin üçüncü gününde folklör şöleni yaşandı.

Ömer Halisdemir Kültür Merkezi çnünde gerçekleştirilen etkinliklerde ilk olarak Yenişehir Belediyesi Çocuk Korosu, Halk Oyunları ekipleri, Anadolu’nun dört bir tarafındaki kültürleri sahneye taşıdılar.

Ardından Payitaht Okçuluk Grubu izleyenlere muhteşem bir gösteri sundu. Roman Folklor Grubunun sergilediği performans coşkuyu üst düzeye çıkarırken finalde; Bursa Büyükşehir Belediyesi Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası eğlence dolu bir geceye imza attılar.

Festivalin son derece coşkulu geçtiğini belirten Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "Festivaller bizim, birlik ve beraberliğimiz için bir fırsat. Bu gecede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü ise, bizi yalnız bırakmayan ve meydanları dolduran binlerce Yenişehirli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Festivalimizde bundan sonra da cuma akşamına kadar coşku hiç dinmeyecek. Bundan sonraki etkinliklerimize de tüm ilçe halkımızı bekliyoruz" dedi.