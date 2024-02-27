Altın Emlak Global Avrupa ve Türkiye’deki temsilcileri ile ‘Sektörde 26 Altın Yıl’ sloganı ile İstanbul’da bir araya geldi.

Avrupa’da Hollanda ve Almanya’nın yanı sıra Türkiye genelinde Edirne’den Kars’a geniş bir temsilci ağı ile hizmet veren emlak sektörünün öncü markası Altın Emlak Global 24 -25 Şubat tarihlerinde İstanbul’da temsilcileri ile bir araya geldi.

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, buluşmada yaptığı konuşmada, “Altın Emlak markasını 26. Yılımızda artık Altın Emlak Global olarak değiştirdik. Artık Türkiye dışında Avrupa’da da hizmet ağımızı genişletmenin gururunu yaşıyoruz. 2024 yılı sonunda toplamda 6 ülkede olma hedefimiz var. 2023 yılı değerlendirmelerimizi ve 2024 yılı hedeflerimizi temsilcilerimiz ile paylaşarak 26. yılımızda yenilikçi vizyonumuz, teknolojik altyapımız ile sektörümüze liderlik etmeye devam edeceğiz” dedi.

Nitelikli büyümeye devam ediyoruz

Devam eden reklam kampanyaları ve katıldıkları fuar etkinlikleri hakkında bilgiler paylaşan Altın Emlak Genel Müdür Yardımcısı Olcay Selvi de, “Altın Emlak ailesi olarak nitelikli büyümeye devam ediyoruz. Teknoloji temelli ve CRM odaklı çalışma altyapımız ile bu yıl danışman modeline daha da ağırlık vereceğiz. Sektöre girmek isteyen girişimcilere en gelişmiş ve güncel eğitim altyapımızı, dijital pazarlama modelleri ile yüksek karlılıkla sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Satış Küpü kurucusu eğitmen Kürşat Tuncel’in emlak işletmeleri ve danışmanlarına yönelik satış ve pazarlama eğitiminin yapıldığı toplantıda yeni temsilcilikler de tanıtıldı. 2023 yılı ödül töreninin yapıldığı toplantıya 140’a yakın temsilci katıldı.