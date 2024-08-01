Bursa'da Kapalı Çarşı'daki güncel altın fiyatları açıklandı. Atın piyasasında görülen son durum şöyle:

Gram Altın: Alış fiyatı 2602.66 TL, satış fiyatı ise 2635.82 TL olarak belirlendi. Gram altın fiyatı, son 24 saatte %0.48 oranında bir düşüş gösterdi ve 12.77 TL değer kaybetti.

22 Ayar Altın: Alış fiyatı 2441.80 TL, satış fiyatı ise 2442.20 TL olarak belirlendi. Fiyatlarda son değişim %0.22 oranında bir düşüşü işaret ediyor.

14 Ayar Altın: Alış fiyatı 1404.60 TL olarak güncellenmiş durumda.

Çeyrek Altın: Satış fiyatı 4237 TL olarak belirlenirken, fiyatlarda son 24 saatte %0.51 oranında bir azalma gözlemlendi. Çeyrek altının eski fiyatı ise 4171 TL olarak kaydedildi.

Yarım Altın: Güncel satış fiyatı 8500 TL, geçtiğimiz günlere göre %0.50 oranında bir düşüş yaşadı.