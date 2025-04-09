Bloomberg’in ölçtüğü lüks saat endeksinde hacmi artan saatler dikkat çekti.

Altın fiyatlarında görülen yükseliş, lüks saatleri de etkiledi. Bloomberg’in oluşturduğu Subdial Saat Endeksi’nde bulunan 50 saatten altın modellerin yükselişi dikkat çekti.

Bloomberg Subdial Saat Endeksi, modelleri büyük küresel pazarlarda takip edilerek, piyasadaki en aktif ve en rekabetçi kesimi izleyen ilan sepetleri temel alınarak hesaplanıyor. Özellikle Rolex’in altın saat modelleri, en çok işlem gören 50 modelin içinde 2022'de endeksin başlamasından bu yana en çok yükselen saatler olarak göze çarptı.

Zirveden uzakta

Lüks saatler pandemide yaşanan hareketli dönemin ardından 2023 yılındaki 36 bin 500 dolarlık zirvelerinden çok geride olsa da Ocak 2025 sonundaki dip seviyelerinden de yüzde 4’ten fazla yukarıda yer alıyor. 2024 yılı boyunca yatay seyirde kaldığı 33 bin dolar seviyelerine yeniden ilerleyen endekste, yılbaşından bu yana yüzde 17 yükselen ons altın ve Rolex’in de fiyat artışlarının etkisi görülüyor.

İsviçre Saat Endüstrisi Federasyonu, saat ihracatının 2024’te yaklaşık yüzde 3 düştüğünü açıklarken, özellikle Çin ve ABD’den talep azalmıştı. Federasyonun açıklamasında, değerli metalden üretilen saatlerin çelik muadillerine “görece” daha iyi durumda oldukları belirtilmişti.

Gümrük vergileri sorunu

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı ve Çin ile misilleme şeklinde giderek açık artırma gibi yükselen “gümrük vergileri” saat üreticilerini sıkıntıya sokabilir. ABD’nin ithalat vergilerinde, İsviçre, Avrupa Birliği'nin yüzde 20 olan vergi dilimi dışında yüzde 31 oranında vergi oranıyla karşı karşıya kaldı.

Piyasanın hakimi: Rolex

Rolex’in özellikle Daytone, Dayjust ve Day-date modelleri, şirketin ikini el piyasasındaki hakimiyetini koruyan modeller olurken, GMT-Master modelleri de eklenince değer ve işlem hacimleriyle 50 saat içinde piyasayı domine ediyor. Endeksi oluşturan 50 saatin içinde 6 adet Patek Philippe modeli bulunuyor.

Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet gibi önde gelen İsviçreli lüks saat markalarının ikinci el saat modellerinin fiyatları 2024 yılında son üç yılın en düşük seviyesine gerilemişti.

Subdial Endeksi, ikinci el saatlerde büyüyen işlem hacimleriyle genç saat koleksiyoncularının farklı tarz ve modellerdeki yönelimleriyle 2025 yılında yeniden düzenlenmişti.