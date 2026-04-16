“Küçük Erkek, Yıldız Kız ve Yıldız Erkek” kategorilerinde mücadele eden öğrenciler, takım başarılarının yanı sıra bireysel derecelerde de önemli sonuçlara imza attı.

Yıldız Erkekler kategorisinde Yusuf Hamza Başyiğit (Altın Nesil Ortaokulu) birinci, Yusuf Doğan (Altın Nesil Ortaokulu) ikinci, Yavuz Selim Akgüller (Kaşıkçıoğlu Ortaokulu) üçüncü oldu. Yıldız Kızlar kategorisinde Zeynep Şeker (Altın Nesil Ortaokulu) birinciliği elde etti. Küçük Erkekler kategorisinde ise Ege Alp (Gazipaşa Ortaokulu) birinci olarak yarışmayı tamamladı.

Altın Nesil Okulları’nın bu önemli başarısı, okulun yalnızca akademik alanda değil, sportif faaliyetlerde de öğrencilerini güçlü bir şekilde desteklediğini bir kez daha ortaya koydu. Sporcuların hazırlanması ve elde edilen başarılarda büyük pay sahibi olan antrenör Tarık Şeker’in özverili çalışmaları da takdirle karşılandı. Öğrencilerin disiplinli hazırlık süreci ve doğru yönlendirme ile bu seviyeye ulaştığı vurgulandı.

Okul Müdürü Serdar Acar, elde edilen başarıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Öğrencilerimizin hem akademik hem de sportif alanlarda gösterdiği bu üstün başarı bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Öğrencilerimizin elde ettiği bu anlamlı başarı, disiplinli çalışmanın ve doğru yönlendirmenin bir sonucudur. Bölge şampiyonluğu elde eden tüm öğrencilerimizi ve kıymetli antrenörümüz Tarık Şeker’i tebrik ediyor, Türkiye Şampiyonası’nda başarılarının artarak devam edeceğine inanıyorum. Bu başarıda emeği geçen öğretmenlerimize, antrenörlerimize ve bizlere güvenen velilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Altın Nesil Okulları olarak öğrencilerimizi her alanda en iyi şekilde yetiştirme hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.”