2024 yılı tahminlerini açıklayan Memiş dip seviyelere dikkat çekerek “Artık bu rakamın altına düşmez” diyerek uyarısını yineledi. Küresel piyasalarda yaşanan her gelişmeyi Türkiye ekonomisi ile birlikte değerlendirerek yatırımcıyı bilgilendiren ünlü analist İslam Memiş bilgi ve birikimini 2024 yılı öngörüleri ile birlikte paylaştı.

Artık 2000 Dolar Dip Seviye Olacak!

Altın yatırımcısına kritik uyarılarda bulunan Memiş yeniden bir dip seviyenin gelmeyeceğini ifade ederek son alım fırsatlarına değindi. Ons altın 2.022 dolar seviyesinde yatay seyrini korumayı sürdürüyor.

“Bu haftaki bant aralığını takip edin” diyen İslam Memiş “2024 yılında 2000 doların dip olacağını” söyleyerek ons altın için 2.350 dolar öngörüsünü paylaştı.

2024 Yılı Gram Altın Beklentisi “2.700 TL”

Gram altının içinde kritik tahminleri de bulunuyordu. 2000 liranın altındaki değerlerin kalıcı olmayacağını ifade eden Memiş yılın ilk çeyreğinde 2.150 TL'nin görülmesinin mümkün gördüğünü ifade etti. 2024 yılının sonlarına doğru ise gram altın için 2.700 TL seviyesini beklediğini paylaştı.